В Москве перевернулась машина «скорой помощи»

Москва, , 04:32 — REGNUM В столице в районе Ломоносовского проспекта произошло столкновение машины «скорой помощи» с внедорожником, в результате чего «скорая помощь», в которой был пациент, опрокинулась набок, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Пациента перевернувшейся «скорой» вскоре подобрала другая карета «скорой помощи» и отвезла в больницу. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в крымском городе Щёлкино местный автомобилист не пропустил ехавшую с мигалкой машину «скорой помощи», перевозившую тяжелобольного пациента, и спровоцировал ДТП, в результате которого погиб один человек, а еще двое получили ранения.

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