Жертвами крушения вертолета в центре Японии стали четыре человека

Токио, , 04:18 — REGNUM Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Японии, передает телеканал NHK.

Уточняется, что в префектуре Гумма в центре страны найдены все члены экипажа вертолета — девять человек. До сих пор не ясно, в каком состоянии находятся еще пятеро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолет рухнул в районе вулкана Кусацу-Сиранэ в Гумме 10 августа. Спасатели направились на поиски людей, летевших в вертолете. Позже стало известно о двух погибших.

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