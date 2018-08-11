Суббота, 11 Августа 2018 года
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Трое подростков погибли в ДТП в Канзасе

Происшествия

Еще трое получили серьезные травмы, остальные семь получили ранения, не несущие угрозы жизни

Канзас-Сити, США, 11 августа 2018, 04:01 — REGNUM  При аварии церковного фургона на дороге в штате Миссури (США) погибли три человека, еще трое получили тяжелые травмы, сообщает KSHB.

Сообщается, что водитель фургона не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего врезался в дерево. В фургоне находились 13 человек, трое из которых погибли, еще трое получили серьезные травмы, остальные семь получили ранения, не несущие угрозы жизни. Все пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что все трое погибших были подростками: 17-летняя девушка из Стилвелля, 16-летний парень из Олафа и 14-летняя девочка из Луисбурга. Все трое были уроженцами штата Канзас.

Как заявил пастор церкви, фургон которой попал в аварию, подростки в сопровождении взрослых собирались в путешествие на каноэ.

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Дорожно-транспортные происшествия
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