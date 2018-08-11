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Двое канадских полицейских погибли в перестрелке

Происшествия

Ими оказались 45-летний Лоуренс Роберт Костелло и 43-летняя Сара Мэй Хелен Бернс

Фредериктон, Канада, 11 августа 2018, 03:19 — REGNUM  Двое из четырех погибших в ходе перестрелки в канадском городе Фредериктон были сотрудниками полиции, сообщает полиция города в своем Twitter.

«Двое из четырех убитых в перестрелке на Бруксайд Драйв были офицерами полиции. Пока их имена не разглашаются. Пожалуйста, поймите, что это трудное время для их семей и для наших коллег. Мы будем предоставлять больше информации по мере возможности», — говорится в сообщении.

Позднее полиция назвала имена погибших сотрудников. Ими оказались 45-летний Лоуренс Роберт Костелло и 43-летняя Сара Мэй Хелен Бернс. Полиция также отмечает, что расследование по факту стрельбы продолжится на следующий день.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в канадском городе Фредериктон на Бруксайд Драйв произошла перестрелка, в ходе которой погибло четыре человека. Более подробную информацию о произошедшем полиция пока не разглашает.

Читайте ранее в этом сюжете: В канадском городе Фредериктон произошла перестрелка. Есть жертвы

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