Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Соледар, ДНР, , 00:04 — REGNUM Горловка Коминтерново и Ленинское подверглись минометному обстрелу с близлежащих территорий, подконтрольных украинских оккупантов, заявили 10 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Наимасштабнейший обстрел пережила Горловка — со стороны населенного пункта Майорск по Горловке выпустили восемь мин калибра 120 мм, а со стороны поселка Шумы — двенадцать мин калибра 120 мм, 40 мин калибра 82 мм и сделано 100 выстрелов из вооружения БМП-2.

В Коминтерново прилетели три мины калибра 120 мм, а по поселку Ленинское — 15 мин калибра 120 мм.

Напомним, в течение суток 9 августа украинские боевики обстреляли из минометов три населенных пункта Донецкой Народной Республики.

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