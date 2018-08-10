Суббота, 11 Августа 2018 года
00:19:03 МСК

Умер депутат Государственной думы Александр Коровников

Происшествия

Ему было 63 года

Умер депутат Государственной думы Александр Коровников
Иллюстрация: Er.ru
Александр Коровников

Москва, 10 августа 2018, 23:34 — REGNUM  Депутат Государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия» Александр Коровников скончался в возрасте 63 лет. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников партийного аппарата.

Коровников родился 30 апреля 1955 года в Липецкой области. Ранее он был членом Совета Федерации от Новгородской области. Депутатом Государственной думы он стал 18 сентября минувшего года. Коровников входил в состав комитета по обороне и безопасности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить