Умер депутат Государственной думы Александр Коровников

Москва, , 23:34 — REGNUM Депутат Государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия» Александр Коровников скончался в возрасте 63 лет. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников партийного аппарата.

Коровников родился 30 апреля 1955 года в Липецкой области. Ранее он был членом Совета Федерации от Новгородской области. Депутатом Государственной думы он стал 18 сентября минувшего года. Коровников входил в состав комитета по обороне и безопасности.