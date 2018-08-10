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Мощный взрыв на заводе в Бразилии. Несколько десятков пострадавших

Происшествия

Из ближайших к предприятию кварталов эвакуируют людей

Мощный взрыв на заводе в Бразилии. Несколько десятков пострадавших
André Gustavo Stumpf
Чрезвычайное происшествие в Бразилии

Ипатинга, Бразилия, 10 августа 2018, 23:30 — REGNUM  В бразильском городе Ипатинга прогремел мощный взрыв, сообщает 10 августа телеканал Globo.

По предварительным данным, на заводе, расположенном в городе, взорвались газовые цистерны. На данный момент известно о 30 пострадавших, которые госпитализированы.

Сообщается, что взрыв был настолько мощным, что его было слышно во всех районах города.

Сотрудники предприятия эвакуированы, в прилегающих к заводу кварталах тоже эвакуируют людей.

Причины взрыва и степень разрушений пока не выяснены.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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