Мощный взрыв на заводе в Бразилии. Несколько десятков пострадавших

Ипатинга, Бразилия, , 23:30 — REGNUM В бразильском городе Ипатинга прогремел мощный взрыв, сообщает 10 августа телеканал Globo.

По предварительным данным, на заводе, расположенном в городе, взорвались газовые цистерны. На данный момент известно о 30 пострадавших, которые госпитализированы.

Сообщается, что взрыв был настолько мощным, что его было слышно во всех районах города.

Сотрудники предприятия эвакуированы, в прилегающих к заводу кварталах тоже эвакуируют людей.

Причины взрыва и степень разрушений пока не выяснены.

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