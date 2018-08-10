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В Дагестане арестован начальник отдела МВД по борьбе с оргпреступностью

Происшествия

Дагестанские СМИ сообщили о задержании полковника полиции Хайбулы Ибнухаджарова

В Дагестане арестован начальник отдела МВД по борьбе с оргпреступностью
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Арест

Махачкала, 10 августа 2018, 21:28 — REGNUM  В Дагестане задержан начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан, полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров. Советский суд Махачкалы 10 августа вынес постановление об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, пишет «Черновик».

Борца с организованной преступностью подозревают в совершении преступления, которое квалифицируется статьей УК РФ «Присвоение или растрата». Как ранее сообщало издание, полковник якобы присваивал денежные средства, выделенные для выкупа оружия у местного населения.

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Напомним, о задержании Хайбулы Ибнухаджарова «Черновик» сообщал еще в июне 2018 года. Однако официальных сообщений в правоохранительных органах об этом так и не появилось. Нет их и сейчас. Между тем, по сообщениям СМИ, Хайбула Ибнухаджаров и раньше попадал в поле зрения правоохранителей. Так, в феврале 2018 года его задерживали по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

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