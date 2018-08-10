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В Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус заблудились 12 туристов

Происшествия

На помощь пострадавшим направились 10 спасателей

В Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус заблудились 12 туристов
Архип Куинджи. Эльбрус днем. 1890

Нальчик, 10 августа 2018, 20:46 — REGNUM  Группа туристов из Москвы заблудилась в горах Кабардино-Балкарии. Всего в группе 12 человек. О том, что в результате неблагоприятных погодных условий, сбились с пути альпинисты из Москвы, стало известно около 19:00 10 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС.

По предварительной информации, заблудившиеся туристы находятся на высоте 4200 метров. Пострадавших среди них нет. К ним навстречу выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 10 человек на двух единицах техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в горах Кабардино-Балкарии несколько дней льют дожди, ночью со снегом, порывы ветра достигают до 18 — 25 м/с. Температура ночью +5−10°С, днем +9−14°С. При таких погодных условиях передвижение по горам достаточно рискованно.

Спасатели поисково-спасательного отряда МЧС в течение двух суток не могут спустить с гор тела четверых погибших при сходе лавины сотрудников Росгвардии. К месту нахождения тел погибших не может подобраться вертолет.

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