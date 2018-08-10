На западе Грузии река снесла два моста и затопила поселки

Тбилиси, , 21:33 — REGNUM После сильных ливней в регионе Самегрело река Техура вышла из берегов и снесла мост, связывающий села Ледзадзаме и Кваути, сообщили 10 августа в пресс-службе Сенакского муниципалитета.

В результате действия стихии 70 семей остались отрезанными от внешнего мира. Река также снесла мост в селе Ушапати и затопила первые этажи почти во всех селах муниципалитета. Коммунальные службы муниципалитета работают в чрезвычайном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля после продолжительных проливных дождей в Местийском районе высокогорной Сванетии оползнем перекрыло реку Ненскра, что вызвало затопление поселка Чубери.

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