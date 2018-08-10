В Индонезии уточняют списки погибших при землетрясении и подсчитывают ущерб

Джакарта, , 17:47 — REGNUM Списки погибших от землетрясения в Индонезии продолжают уточнять, но масштабы бедствия уже прояснились, сообщает 10 августа газета Tempo, ссылаясь на данные национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По официальным данным индонезийских чиновников, количество погибших составляет 321 человек, а еще 270 тыс. были вынуждены покинуть свои жилища.

Тем не менее, данные до сих пор разнятся. Не исключено, что списки погибших будут дополнены в ходе ликвидации последствий удара стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа севернее индонезийского острова Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7, после которого были отмечены афтершоки магнитудой 5,4 и 4,3. 9 августа в этом же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1.

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