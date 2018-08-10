Калужанин пытался подкупить сотрудника ФСБ за 120 тыс. рублей

Калуга, , 16:56 — REGNUM Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего калужанина, который подозревается в даче взятки в значительном размере. Об этом 10 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Азер Садыгов.

По версии следствия, 6 августа 2018 года калужанин, находясь в автомобиле, передал сотруднику регионального управления ФСБ России 120 тыс. рублей для снятия ответственности со своих родителей за незаконное привлечение мигрантов к труду на семейной хлебопекарне в Малоярославецком районе и за уничтожение собранных сотрудниками УФСБ доказательств по данному факту.

О поступившем коррупционном предложении сотрудник органов госбезопасности проинформировал свое руководство, и передача денег происходила под контролем оперативных служб. После этого взяткодатель был задержан с поличным.

В настоящее время подозреваемому в подкупе сотрудника ФСБ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 28-летняя жительница Калуги в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Калужской области оперативно-розыскных мероприятий по факту возможной фиктивной регистрации иностранных граждан у себя на квартире, предложила оперуполномоченному ФСБ взятку в виде денег в размере 5000 рублей за прекращение проведения в отношении нее мероприятий и уничтожение уже собранных материалов. Сотрудник ФСБ о данном факте сообщил своему руководству. При передаче денежных средств женщина была задержана. В ходе предварительного следствия злоумышленница полностью признала свою вину. Суд, оценив представленные доказательства, вынес в отношении подсудимой обвинительный приговор, в соответствии с которым ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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