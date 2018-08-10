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Под Ярославлем нашли нелегальную свалку размером с футбольное поле

Происшествия

«Авторы» неизвестны

Под Ярославлем нашли нелегальную свалку размером с футбольное поле
Иллюстрация: Евгения Овод
Свалка в Ярославском районе

Ярославль, 10 августа 2018, 16:40 — REGNUM  В Ярославском районе в районе деревни Юрятино Кузнечихинского поселения обнаружена несанкционированная мусорная свалка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат мунипалитета Ярославля Евгения Овод.

О том, что там складируются отходы, поступил сигнал в приемную депутата.

«Я хорошо знаю местность и вечером того же дня выехала в Юрятино, нашла в лесу это место, которое сейчас представляет импровизированную свалку из отходов пластика вперемешку с землей — примерное соотношение 50/50, по площади ориентировочно чуть более 100 на 100 метров. Свалку с проселочной дороги не видно, определить можно только заглубившись на метров 300 в лес», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

На самой свалке присутствует неприятный запах и видны свежие следы протектора на грунтовой дороге, есть следы разравнивания грейдером дороги в районе спуска к свалке. Свалка локализуется в низине, в непосредственной близости имеется ручей. Место там тихое, практически никого никогда нет, сторонний человек его не найдет просто так. Депутат собирается писать в природоохранную прокуратуру.

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Полигоны и мусорные свалки
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