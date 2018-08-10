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В Сомали похищены работники общества Красного Полумесяца

Происшествия

Похищены три женщины и двое мужчин

Могадишо, 10 августа 2018, 16:34 — REGNUM  В Сомали неизвестные похитили пятерых сотрудников общества Красного Полумесяца. об этом сегодня, 10 августа, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на национальное управление разведки и безопасности Сомали (NISA).

Похищение было совершено 9 августа в деревне возле города Байдабо на юге Сомали. Сотрудники общества Красного Полумесяца, среди которых были три женщины и двое мужчин, передавали местному населению продовольствие. В этот момент их схватили боевики.

Силы безопасности Сомали ведут поиски похищенных. Ни одна их террористических группировок не заявила о своей причастности к похищению.

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Гражданская война в Сомали
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