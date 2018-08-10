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Следователи устанавливают источники обогащения Шестуна

Происшествия

Имущество главы Серпуховского района Подмосковья арестовано

Следователи устанавливают источники обогащения Шестуна
Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж Анатолий Солин. 1986-1988. СССР
Богатства

Москва, 10 августа 2018, 15:50 — REGNUM  Следователи в рамках уголовного дела устанавливают источники обогащения главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает 10 августа пресс-служба СКР.

Следствие установило, что Шестун вместе со своей супругой с 2012 по 2017 год задекларировал доход в размере не более 11,4 млн рублей.

Однако в 2014 году он вместе со своей матерью приобрел дом и земельный участок в Подмосковье за более чем 36 млн рублей. Также обвиняемый вместе с близкими родственниками владеет парком дорогостоящих автомобилей.

Напомним, ранее суд поместил Шестуна под стражу до 13 августа. По версии следствия, глава района необоснованно передал в собственность одной из коммерческих фирм несколько земельных участков, нанеся ущерб региону на сумму почти 63 млн рублей. Сейчас его имущество арестовано.

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