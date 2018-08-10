В Воронежской области задержан владелец сети автозаправок

Воронеж, , 15:18 — REGNUM В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с НДС при проведении сделок по приобретению АЗС местной компанией. Речь идет о причинении ущерба бюджету на сумму около 25 млн рублей. Сегодня, 10 августа, стало известно о задержании владельца сети заправок.

Следственные действия, по информации «Коммерсантъ-Черноземье», накануне, 9 августа, прошли в офисах компании, которая работает в регионе под брендом холдинга «Калина Ойл». Как пишет издание, через некие ООО были приобретены шесть заправок в Липецкой и Тамбовской областях. Затем было проведено несколько сделок по купле-продаже АЗС, после чего было подано заявление в налоговую службу на возмещение НДС по всем сделкам, и в итоге было выплачено 25 млн рублей. Известно, что все сделки проводились несколько лет назад. А ООО, проводившие сделки, были зарегистрированы на сотрудников топливной компании.

Сегодня, 10 августа, стало известно о задержании в Воронеже владельца сети автозаправок «Калина Ойл», а также троих руководителей структурных подразделений в регионе.