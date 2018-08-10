Возбуждено уголовное дело по факту наезда на пешеходов в Мытищах

Мытищи, Московская область, , 15:03 — REGNUM В связи с наездом на пешеходов автобуса в Мытищах возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщает 10 августа пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

«9 августа 2018 года примерно в 20 часов на Шараповском проезде в городе Мытищи 29-летний водитель, управляющий рейсовым автобусом, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на людей, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП госпитализированы трое человек, двое из которых — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, вероятной причиной наезда автобуса на трех пешеходов в подмосковных Мытищах мог стать отказ тормозов транспортного средства.

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