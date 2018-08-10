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В канадском городе Фредериктон произошла перестрелка. Есть жертвы

Происшествия

Полиция призвала жителей избегать места происшествия

Фредериктон, Канада, 10 августа 2018, 14:43 — REGNUM  По меньшей мере четверо человек стали жертвами 10 августа перестрелки, которая произошла в канадском городе Фредериктон.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает полиция города.

«В результате инцидента погибло по меньшей мере четверо человек», — написали они на своей официальной странице.

«Убедительная просьба избегать района Бруксайд-Драйв между Мейн и Ринг-Роуд», — также сообщили они.

В полиции также подчеркнули, что на данный момент более подробной информации нет.

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Организованная преступность
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