В канадском городе Фредериктон произошла перестрелка. Есть жертвы

Фредериктон, Канада, 10 августа 2018, 14:43 — REGNUM По меньшей мере четверо человек стали жертвами 10 августа перестрелки, которая произошла в канадском городе Фредериктон.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает полиция города.
«В результате инцидента погибло по меньшей мере четверо человек», — написали они на своей официальной странице.
«Убедительная просьба избегать района Бруксайд-Драйв между Мейн и Ринг-Роуд», — также сообщили они.
В полиции также подчеркнули, что на данный момент более подробной информации нет.