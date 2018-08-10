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МВД ДНР задержало мужчину за стрельбу на базе отдыха в Докучаевске

Происшествия

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Докучаевск, ДНР, 10 августа 2018, 14:08 — REGNUM  Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики задержали мужчину устроившего стрельбу на базе отдыха в Докучаевске. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба МВД ДНР.

«В дежурную часть Докучаевского горотдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил стрельбу на базе отдыха», — говорится в сообщении.

Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия 17 гильз. Участковым инспектором был установлен отдыхающий, в барсетке у которого обнаружился пистолет «Макарова» и 12 патронов к нему. Сам задержанный заявил, что нашёл данные предметы неподалеку и хранил их без цели сбыта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное приобретение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» «Хулиганство, совершённое с применением оружия». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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