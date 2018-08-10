В Казахстане олимпийского чемпиона сделали фигурантом дела о наркотиках

Астана, , 13:52 — REGNUM В Северо-Казахстанской области за фальсификацию уголовных дел был уволен весь личный состав и руководство Управления по борьбе с наркобизнесом, сообщает 10 августа «Спутник Казахстан» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, по итогам первых шести месяцев 2018 года прокуроры выявили более 35 фактов фиктивных дел по сбыту и хранению наркотиков.

Кроме того, в отношении одного сотрудника расследуются 13 уголовных дел, который при фальсификации доказательств использовали данные умерших, а в одном случае — данные олимпийского чемпиона по велогонкам Александра Винокурова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане в ходе слушаний по делу об убийстве 28-летнейдевушки прокурор вынес частное постановление в адрес руководителя департамента внутренних дел города Уральска за бездействие сотрудников полиции, сообщает 26 июля издание «Уральская неделя».

Читайте также: Прокурор обвинил в бездействии главу полиции Западно-Казахстанской области