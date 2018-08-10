Площадь пожара на полигоне Сил обороны Эстонии выросла вдвое

Таллин, , 13:46 — REGNUM В Эстонии из-за сильного ветра не удаётся потушить пожар на центральном полигоне Сил обороны страны, который начался 9 августа. Площадь, охваченная огнём, увеличивается. По информации Пыхьяский спасательный центр, она составляла порядка 7 гектаров.

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В настоящее время, как сообщил советник спасательного департамента Ивери Марукашвили, слова которого приводит РИА Новости, пожаром охвачено примерно 13 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Эстонии возник в лесу Ярвамаа, куда предположительно упала выпущенная истребителем ВВС Испании ракета. После ликвидации возгорания специалисты смогут приступить к установлению точного места падения ракеты. В настоящее время доступ к этому месту временно ограничили, чтобы не подвергать опасности людей.

Напомним, пожар на центральном полигоне в Эстонии тушили и весной 2018 года. Сообщение о возгорании и взрывах поступило из села Пала волости Куусалу в центр тревоги днём 25 мая. Огонь распространялся быстро, горели почва и молодой лес. Общая площадь пожара составила 15 гектаров. В тушении пожара, кроме спасателей, также участвуют военнослужащие со спасательной техникой, добровольцы и самолет сил обороны.