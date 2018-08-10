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На свалке в Полтавской области Украины вновь произошёл пожар

Происшествия

Огонь распространился на 800 квадратных метров площади

Полтава, Украина, 10 августа 2018, 13:40 — REGNUM  Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов вновь произошёл в Полтавской области Украины, сообщает 10 августа государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Речь идёт о свалке, расположенной вблизи населённого пункта Песчаное Кременчугского района, где уже неоднократно возникал пожар. Последний подобный инцидент произошёл в июле, тогда огнём оказалась охвачена площадь в 400 квадратных метров.

На этот раз, согласно сообщению ведомства, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Отмечается, что общая площадь свалки составляет шесть гектаров, глубина залегания мусора — до трёх метров.

По данным госслужбы, к борьбе с огнём привлечены 13 человек и пять единиц техники.

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Полигоны и мусорные свалки
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