На свалке в Полтавской области Украины вновь произошёл пожар

Полтава, Украина, , 13:40 — REGNUM Пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов вновь произошёл в Полтавской области Украины, сообщает 10 августа государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Речь идёт о свалке, расположенной вблизи населённого пункта Песчаное Кременчугского района, где уже неоднократно возникал пожар. Последний подобный инцидент произошёл в июле, тогда огнём оказалась охвачена площадь в 400 квадратных метров.

На этот раз, согласно сообщению ведомства, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Отмечается, что общая площадь свалки составляет шесть гектаров, глубина залегания мусора — до трёх метров.

По данным госслужбы, к борьбе с огнём привлечены 13 человек и пять единиц техники.