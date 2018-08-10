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На Урале закрыли сысертский лагерь «Чайка», в котором отравились дети

Происшествия

Прокуратура и СКР проводят проверки

На Урале закрыли сысертский лагерь «Чайка», в котором отравились дети
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Прощай лагерь!

Сысерть, Свердловская область, 10 августа 2018, 13:21 — REGNUM  В Свердловской области приостановлена деятельность детского оздоровительного лагеря «Чайка» в Сысертском районе, в котором произошло массовое заболевание детей острой кишечной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«По результатам эпидемиологического расследования установлено, что причиной заболеваемости детей явился носитель норовируса среди персонала пищеблока. Кроме того, распространению инфекции послужила недостаточная укомплектованность персоналом на пищеблоке», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое заболевание детей в оздоровительном лагере «Чайка» произошло во время четвёртой смены 6 августа. Шесть детей пожаловались медикам на боли в животе и рвоту. Все заболевшие были изолированы, а впоследствии отправлены домой для прохождения амбулаторного лечения.

По факту массового заболевания детей прокуратура Свердловской области и региональное следственное управление СКР организовали проверки.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое отравление детей в свердловском лагере – СКР проводит проверку

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Массовые пищевые отравления
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