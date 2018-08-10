Пятница, 10 Августа 2018 года
13:15:37 МСК

Почти 70 туристов оказались заблокированы из-за ливней в Индии

Происшествия

Информации о пострадавших нет

Почти 70 туристов оказались заблокированы из-за ливней в Индии
Цитата из м/ф «Сад изящных слов». реж Макото Синкай. 2013. Япония
Дождь

Нью-Дели, 10 августа 2018, 13:03 — REGNUM  По меньшей мере 69 туристов, в том числе 20 иностранцев, застряли на курорте в городе Муннар в штате Керала на юго-западе Индии из-за мощных ливней, сообщает 10 августа NDTV.

По данным телеканала, туристы не могут выехать из города, поскольку ливни вызвали сход оползней на дороги. На помощь заблокированным туристам были отправлены военнослужащие. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года в Индии от наводнений, селей и оползней, вызванных ливнями, погибли более полутора тысяч человек. Ежегодно в сезон муссонов на северо-востоке Индии случаются наводнения, жертвами которых становятся сотни и даже тысячи людей.

Читайте также: МИД РФ предупредил российских туристов о начале сезона муссонов в Индии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Оползни, лавины, сели
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить