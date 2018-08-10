Почти 70 туристов оказались заблокированы из-за ливней в Индии

Нью-Дели, , 13:03 — REGNUM По меньшей мере 69 туристов, в том числе 20 иностранцев, застряли на курорте в городе Муннар в штате Керала на юго-западе Индии из-за мощных ливней, сообщает 10 августа NDTV.

По данным телеканала, туристы не могут выехать из города, поскольку ливни вызвали сход оползней на дороги. На помощь заблокированным туристам были отправлены военнослужащие. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года в Индии от наводнений, селей и оползней, вызванных ливнями, погибли более полутора тысяч человек. Ежегодно в сезон муссонов на северо-востоке Индии случаются наводнения, жертвами которых становятся сотни и даже тысячи людей.

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