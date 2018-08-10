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Глава управления безопасности саратовского МВД обвиняется во взяточничестве

Происшествия

Дело в отношении сотрудника передано в суд

Глава управления безопасности саратовского МВД обвиняется во взяточничестве
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Взятка

Саратов, 10 августа 2018, 12:43 — REGNUM  Глава управления собственной безопасности МВД по Саратовской области обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщается 10 августа на официальной странице Следственного комитета России в Twitter.

«Начальник собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области Сергей Кашев предстанет перед судом за получение взятки», — говорится в сообщении.

По данным СК, взятка на общую сумму 6 млн рублей была получена от подчинённого «за покровительство», средства передавались частями — по 150 тысяч рублей в месяц.

Сообщается, что следствие в настоящее время завершено, дело направлено в суд.

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