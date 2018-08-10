Дело банды GTA в Москве: «Полиция не допустила паники среди населения»

Москва, , 12:52 — REGNUM Действия правоохранительных органов, занимавшихся поимкой членов так называемой банды GTA, были полностью оправданны, считает председатель комиссии Московской городской думы по безопасности Инна Святенко. Об этом она заявила 10 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в рамках дискуссии, посвящённой тому, как сдержанно стражи порядка информировали общественность о ходе следствия по делу этой банды.

«Действия правоохранительных органов были полностью оправданны, — сказала Святенко. — Информация, которую могли пустить в эфир, могла только посеять лишь страх и панику. Конечный результат — здесь принципиально важно — чем быстрее правоохранители поймали бы эту банду, тем скорее граждане начали бы спать спокойно. Смаковать ужасы не надо».

В свою очередь, один из участников рейда по поимке банды GTA Андрей Андреев рассказал о том, что в то время, когда банда продолжала совершать преступления, автомобилисты объединились для предотвращения новых жертв.

«Автомобилисты колоннами следовали по трассе, помогали людям менять шины, — рассказал Андреев. — Люди были в страхе. Кто-то не выходил из машины, кто-то менял шины, но оборачивался на каждый автомобиль. И, конечно, когда подъезжала наша колонна, радовались, так как видели, что прибыло много людей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 августа суд приговорил к пожизненному заключению четверых членов «банды GTA», которых обвиняли в многочисленных убийствах водителей в Москве, а также в Московской и Калужской областях.

Подсудимые Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов приговорены к пожизненным срокам заключения, а их подельник Зафарджон Гулямов получил 20 лет лишения свободы в колонии.

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