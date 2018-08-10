В Зауралье пьяный водитель наехал на полицейских

Катайск, Курганская область, , 12:33 — REGNUM В курганском Катайске к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорён житель Свердловской области, наехавший на госавтоинспектора и участкового полиции. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Судом установлено, что 3 февраля 2018 житель Каменска-Уральского Свердловской области управлял автомобилем в нетрезвом виде. Правоохранители пытались его задержать.

Когда госавтоинспектор открыл дверь в салон автомобиля, мужчина ударил по педалям. Наехал на участкового уполномоченного полиции, стоявшего перед машиной. Протащил на расстояние 80 метров инспектора ДПС, который успел ухватиться за рулевое колесо.

Суд признал жителя города Каменска-Уральского виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

С учётом предыдущих судимостей, каменский водитель приговорён к шести годам в исправительной колонии строгого режима с лишением прав по управлению транспортными средствами на срок три года.