ЧП на шахте в Донбассе: в городе Снежное погибли два горняка

Снежное, ДНР, , 11:53 — REGNUM В Донецкой Народной Республике на шахте в городе Снежное произошёл несчастный случай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл накануне, 9 августа, во время проведения работ по добыче угля в посёлке шахты №37. В результате погибли да человека.

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«Вследствие аварийного отключения электроэнергии была приостановлена работа компрессорного оборудования и прекращена подача воздуха в рабочую зону выработки», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Оба погибших — жители Снежного. По данным МЧС, тела горняков спасатели извлекли на поверхность из горной выработки в 23:04 9 августа и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях спасательные работы горноспасатели проводили и в шахте «Шахтоуправление «Волынское» ГП «Торезантрацит». Здесь днём 6 августа произошло обрушение кровли в лаве. На момент ЧП здесь находилось 16 человек, 12 из них самостоятельно вышли на поверхность, а четверо горняков остались в забое. В тот же день спасателям удалось поднять на поверхность двух шахтёров. Еще двое были спасены 7 августа. Никто из горняков не пострадал.