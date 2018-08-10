Инженер крымского технадзора вымогал взятку за согласование работ по ФЦП

Симферополь, , 11:26 — REGNUM Сотрудники ФСБ Крыма и Севастополя задержали инженера ГУП РК «Служба технического надзора» во время получения взятки. Об этом 10 августа сообщили в комитете по противодействию коррупции РК.

«Была получена информация от руководителя коммерческого предприятия, которое занимается строительством объектов ФЦП на территории Крыма, о незаконных действиях инженера ГУП РК «Служба технического надзора». В июне 2018 года он потребовал от руководства подконтрольного предприятия незаконное денежное вознаграждение за согласование и подписание актов выполненных работ», — отметили в ведомстве.

Следственным отделом по Центральному району Симферополя ГУ СК РФ по РК возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в виде денег должностным лицом за общее покровительство, совершенное в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа стало известно, что правоохранители задержали трёх сотрудников госпредприятия «Крымэнерго», которые подозреваются в вымогании денег с потребителей. По словам вице-премьера крымского правительства Игоря Михайличенко, «это ещё один пример усиления борьбы крымских силовых структур с коррупцией».

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