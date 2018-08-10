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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае

Происшествия

В регион идут дожди, грозы и сильный ветер, сохраняется высокая пожароопасность

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае
Алексей Саврасов. Гроза. 1856

Барнаул, 10 августа 2018, 11:21 — REGNUM  В ближайшие двое суток — 11−12 августа — погода в Алтайском крае испортится. Штормовое предупреждение передало сегодня, 10 августа, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков: дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с.

В этот же период (с 11 по 13 августа) в отдельных районах края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели не исключают увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края.

Поскольку вероятность возникновения лесных и степных пожаров высока, подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю подготовились к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.

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Ураганы, шторма, бури
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