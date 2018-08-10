Массовое отравление детей в свердловском лагере – СКР проводит проверку

Сысерть, Свердловская область, , 11:15 — REGNUM В Свердловской области заболевшие в детском лагере «Чайка» Сысертского района дети были отправлены домой для прохождения амбулаторного лечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту массового заболевания детей в оздоровительном лагере была организована доследственная проверка.

«В ходе проверки следствием СКР выясняются обстоятельства и причины, из-за которых произошло ухудшение состояния здоровья воспитанников детского лагеря. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 6 августа во время четвёртой смены в оздоровительном лагере «Чайка». В тот день за медицинской помощью обратились шесть детей с признаками острой кишечной инфекции. Все они были переведены в медицинский блок. При этом работа лагеря, в котором отдыхают 150 детей, продолжилась в обычном режиме.

По факту массового заболевания детей проверку проводят специалисты регионального управления Роспотребнадзора и прокуратуры. На данный момент от работы в лагере отстранена мойщица посуды, у которой был обнаружен норовирус.

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