В Приморье возбудили дело после исчезновения восьмилетнего мальчика

Владивосток, , 11:10 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту пропажи восьмилетнего мальчика в Приморском крае, сообщает 10 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, ребенок пропал вечером 9 августа в поселке Розино. На место происшествия выехали следователи, которые опрашивают местных жителей и законных представителей.

В настоящее время сотрудники полиции, спасатели и волонтеры ведут поиски мальчика. Следователями отрабатываются различные версии случившегося, в том числе несчастного случая.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Омске из детского сада с прогулки ушёл шестилетний мальчик. Ребёнок сел в маршрутку и поехал домой.

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