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Наводнение в Нигере унесло жизни 22 человек

Происшествия

В результате стихийного бедствия тысячи жителей страны остались без крыши над головой

Ниамей, 10 августа 2018, 10:57 — REGNUM  По данным властей Нигера, 22 жителя этой африканской страны погибли в результате наводнения, последовавшего после проливных дождей. Об этом сообщает агентство News24.

Отмечается, что в результате стихийного бедствия тысячи жителей Нигера остались без крыши над головой.

«По состоянию на 6 августа стихия затронула около 50 тыс. человек. К сожалению, мы зафиксировали 22 смертельных случая», — цитирует агентство слова министра чрезвычайных ситуаций и гуманитарных операций страны Магажи Лауана.

По его словам, наводнение разрушило более 3 тыс. домов, почти 4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под водой.

Напомним, 10 августа китайские СМИ сообщили о гибели восьми человек после того, как ливень обрушился на уезд в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Сообщается, что ещё двое местных жителей числятся пропавшими без вести.

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Наводнения
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