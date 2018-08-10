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Под Воронежем автобус с туристами попал в ДТП: есть пострадавшие

Происшествия

Автобус следовал из Нижнего Новгорода в Крым

с. Новая Усмань, Воронежская область, 10 августа 2018, 10:55 — REGNUM  Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Нижний Новгород — Судак», попал в автоаварию в Воронежской области утром 10 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 09:40 на 521 км автодороги М4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области.

По предварительным данным, водитель автобуса MAN, 47-летний житель Нижегородской области, двигаясь в сторону южного направления, не справился с управлением и допустил столкновение со стоящими в накопительной полосе для разворота на с. Отрадное автомобилями ВАЗ-2109 и Volkswagen Caddy.

На момент аварии в автобусе находились 54 человека, в том числе 13 детей. В автобусе никто не пострадал. Известно о пострадавших в автомобилях — их число уточняется.

Полиция работает на месте ДТП, выясняются обстоятельства аварии.

Добавим, что в общей сложности за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 110 ДТП, 21 человек получили травмы, один человек погиб.

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