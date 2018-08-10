«Никакой катастрофы нет»: в свердловском Кировграде дожди смыли дорогу

Кировград, Свердловская область, , 10:56 — REGNUM В Свердловской области власти города Кировграда проводят аварийный ремонт ведущего в пригородный посёлок дорожного полотна. Чрезвычайное происшествие произошло из-за обильных осадков и поднявшегося уровня реки Южная Шуралка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Кировграда.

«Никакой катастрофы нет. Произошедшее никаким образом ни на что не влияет. Никакой мост не рухнул. Мост в пригородный посёлок находится рядом, и туда есть дорога. Угрозы для жизнеобеспечения жителей посёлка нет», — сообщили в отделе ЖКХ администрации Кировграда.

В мэрии пояснили, что из-за прошедших накануне обильных осадков вода в реке пошла верхом и смыла часть дорожного полотна. На данный момент с 07:00 утра по местному времени на место происшествия выведена техника для устранений последствий ЧП.

Напомним, что сегодня, 10 августа в СМИ появилась информация о том, что в Кировграде в реку рухнул мост. В интернете появилось видео, снятое местными жителями, на котором видно обрушенный участок дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионе прошёл грозовой фронт, сопровождавшийся обильными ливнями и усилением ветра до 25 метров в секунду.

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