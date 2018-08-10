Из-за отключения электричества в шахте в ДНР погибли двое рабочих

Донецк, , 10:51 — REGNUM Двое шахтеров погибли в результате несчастного случая 9 августа в городе Снежное, сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Согласно сообщению, инцидент произошел в поселке шахты №37. В тупиковой горной выработке глубиной 30 м аварийно была отключена электроэнергия. Из-за этого работа компрессоров остановилась, и в шахту перестал поступать воздух. В результате два человека, добывавшие уголь в шахте, погибли.

Отмечается, что спасатели из города Тореза извлекли из шахты тела погибших.

Напомним, ранее в шахте на предприятии «Шахтоуправление «Волынское» в ДНР произошел обвал горной породы. В шахте находились 16 человек, 12 смогли выбраться самостоятельно, еще двоих вытащили спасатели. Судьба оставшихся неизвестна.

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