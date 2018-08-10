Похищенный в Чувашии груз на 20 млн нашли в Пензенской области

Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении преступной группы из пяти человек. По версии следствия, злоумышленники похитили груз стоимостью порядка 20 млн рублей, часть товара была обнаружена в Пензенской области, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Уголовное дело было возбуждено летом 2017 года. В полицию обратилось руководство одного из предприятий в Вурнарском районе республики, сообщив, что неизвестные лица забрали препараты для химической защиты растений, используя подложные документы. Продукция предназначалась для представительства компании в Орловской области.

В полиции отмечают, что преступная группа «тщательно готовилась» к преступлению, используя «многоходовую комбинацию для завладения ценным грузом». В частности, по данным следствия, они заранее зарегистрировались на одном из сайтов под видом транспортной компании, подготовили фальшивые документы и регистрационные номера на транспортное средство.

Следственные действия и оперативные мероприятия проводились в Московской, Тамбовской, Пензенской и Саратовской областях, городах Сочи, Нижний Новгород, Тамбов, Петровск, Реутов и Москва. Под подозрение попали пять человек, из них трое задержаны в различных регионах и арестованы, двое объявлены в розыск. Полицейские смогли обнаружить и изъять в Пензенской области часть похищенных препаратов на сумму 12 млн рублей.

Полиция направила материалы в отношении ОПГ по аналогичному преступлению, совершенному в Московской области. Следствие полагает, что к нему причастны те же лица.

Между тем, в республике регистрируют новые формы мошенничества. К примеру, 8−9 августа от мошенников пострадал 32-летний чебоксарец и 33-летняя жительница Новочебоксарска. Оба потерпевших размещали объявление о продаже своих вещей в интернете. Мошенники позвонили к ним под видом потенциальных покупателей и завладели реквизитами карт под предлогом перечисления предоплаты. В итоге со счетов пострадавших было списано более 12 000 рублей. По фактам кражи проводится проверка, установлено, что при совершении преступлений использовались телефонные номера, зарегистрированные в Москве и Татарии.

Накануне жертвой мошенников стала жительница Алатырского района, купившись на информацию с одного из сайтов, проводивших «призовую акцию» от имени одного из банков. Также в августе в Чувашии был задержан житель Нижегородской области, которого подозревают в мошенничестве под предлогом замены неисправного айфона. По данным следствия, объявление о продаже телефона было размещено в социальной сети, там же был указан и адрес магазина. Приехав туда, 18-летняя жительница города Чебоксары оплатила 22-летнему продавцу полную стоимость телефона — почти 30 тыс. рублей. Но приобретенный ею телефон сломался уже на следующий день. Торговый работник обещал покупательнице, что обменяет телефон в кратчайшие сроки, но уволился с работы и перестал выходить на связь.