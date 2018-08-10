Во Владимирской области на пожаре погибли четыре человека

с. Сновицы, Владимирская область, , 10:40 — REGNUM В результате пожара в Суздальском районе Владимирской области, который произошел в ночь на 10 августа, погибли четыре человека, среди них — дети. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, сейчас идет проверка.

Пожар произошел примерно в 2:00 на террасе частного дома в селе Сновицы. Огонь был ликвидирован в 2:45. Однако спасатели не смогли помочь жильцам дома. В результате погибли 34-летняя женщина, 40-летний мужчина и два ребенка — 2016-го и 2017-го года рождения. Все они отравились угарным газом.

По предварительной информации, пожар мог начаться из-за неисправности электрической проводки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам).