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ВСУ трижды обстреляли населенные пункты в ДНР

Происшествия

Сутками ранее украинские каратели устроили массовый обстрел республики

ВСУ трижды обстреляли населенные пункты в ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM

Донецк, 10 августа 2018, 10:26 — REGNUM  Украинские войска из минометов обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки 9 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм и военную технику. Всего за сутки украинские каратели совершили три обстрела, ударив по населенным пунктам Саханка, Ленинское, Коминтерново. В Коминтерново были повреждены два здания.

Напомним, сутками ранее ВСУ устроили массовый обстрел городов и сел ДНР, выпустив за сутки 155 единиц боеприпасов.

Отметим, с 1 июля в Донбассе объявлено «хлебное» перемирие, которое постоянно нарушается киевской армией.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: Зафиксированы минометные обстрелы двух сел

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