В Минске задержали футбольных болельщиков из России

Минск, , 10:26 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек (14 граждан РФ и 2 граждан Белоруссии) во время матча между футбольными клубами «Динамо» (Минск) и «Зенит» (Санкт-Петербург) в столице Белоруссии. Об этом говорится на сайте Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

«На территории стадиона и прилегающей территории задержано 16 граждан, — говорится в сообщении. — В отношении всех их было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 9 августа санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил минскому «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19. Встреча, прошедшая на стадионе в Минске, завершилась со счетом 0:4.

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