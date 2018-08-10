В Екатеринбурге осуждён мужчина, открывший стрельбу в День знаний

Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор обвиняемому в угрозе убийством и хулиганстве с применением оружия местному жителю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что 1 сентября 2017 года в Екатеринбурге по улице Прибалтийской местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвёл несколько холостых выстрелов из автомата Калашникова.

«В результате его действий на проживающих в близлежащих жилых домах граждан, в том числе детей, оказано негативное психическое воздействие. Кроме того, осужденный произвёл выстрелы из данного охолощенного автомата Калашникова по двум местным жителям, при этом высказал в их адрес словесную угрозу убийством, которую последние восприняли реально», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

В итоге подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок один год и десять месяцев.

Напомним, что 2 августа 2018 года посёлке Токарево Сысертского городского округа Свердловской области также произошёл инцидент со стрельбой. Огонь из ружья открыл бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области, который на своей страничке в социальной сети написал, что таким образом поздравил «с Днём ВДВ».

Ещё одна история со стрельбой в Екатеринбурге произошла весной 2018 года. Так, 5 апреля в одном из дворов по улице Пушкина произошла драка между группой мужчин, которая закончилась стрельбой. Как позже установили сотрудники полиции, огонь был открыт из травматического пистолета, а причиной конфликта стала дорожная ситуация — автомобиль одного из участников конфликта мешал проезду.