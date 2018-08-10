Гражданка РФ умерла в отеле на Кипре

Пафос, Кипр, , 10:21 — REGNUM Гражданка России скончалась во время отдыха на курорте Кипра. Тело 44-летней женщины было обнаружено в гостиничном номере накануне, 9 августа. Как сообщили в полиции, признаков насильственной смерти не выявлено пишет газета Cyprus Mail.

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Известно, что туристка отдыхала вместе с 19-летней дочерью в отеле города Пафос. Ночью обе туристки легли спать, однако утром одна из женщин перестала подавать признаки жизни. В отель была вызвана скорая помощь, врачи констатировали смерть женщины.

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В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, причину смерти покажет вскрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года турист РФ скончался в Таиланде через несколько часов после прибытия на отдых. Смерть наступила в машине скорой помощи. Врачи не смогли спасти 55-летнего мужчину. По мнению врачей, погибший не смог пережить резкий перепад температур, возможно, из-за хронического заболевания.

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