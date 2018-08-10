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Уволена ударившая ребёнка воспитательница хабаровского детсада

Происшествия

Ранее в социальных сетях было размещено видео инцидента, спровоцировавшего конфликт и последовавшее разбирательство

Хабаровск, 10 августа 2018, 10:19 — REGNUM  Ударившую ребенка воспитательницу хабаровского детского сада уволили с работы. Об этом сообщили в управления образования администрации Хабаровска.

Ранее в социальных сетях было размещено видео инцидента, спровоцировавшего конфликт и последовавшее разбирательство.

«Воспитательницу уже уволили. Кадровый вопрос сейчас решается и с заведующей детским садом № 18», — цитирует портал dvnovosti.ru слова начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации Хабаровска Татьяны Матвеенковой.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел во время прогулки детей детского сада №18 города Хабаровска. На кадрах ролика видно, как воспитательница ударила мальчика не старше пяти лет, после чего ребенок схватился за лицо, а педагог вернулась к чтению.

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