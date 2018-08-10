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На юге Китая поджигатель жилого дома сгорел вместе с телами его жертв

Происшествия

Преступника не пришлось долго искать

Гуанчжоу, Китай, 10 августа 2018, 10:14 — REGNUM  Подозреваемый в убийстве пяти членов семьи и поджоге жилого дома в провинции Гуандун на юге Китая сгорел вместе с телами своих жертв, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Предварительное расследование показало, что шесть человек были найдены мертвыми после тушения пожара в жилом доме в городке Цзинду района Чаонань города Шаньтоу утром по местному времени 8 августа. Среди шести погибших, пять тел имели ножевые ранения, и у них нет никаких признаков интоксикации угарным газом. Причиной смерти стали удары острым предметом. Подозреваемых не имел никаких ранений и умер от асфиксии.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция по горячим следам начала поиски подозреваемых в поджоге и убийстве, однако сейчас выяснилось, что преступник сгорел в одном доме с телами его жертв.

Читайте ранее в этом сюжете: Несколько человек стали жертвами пожара в жилом доме на юге Китая

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Пожары в жилых домах
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