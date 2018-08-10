Эвакуация тел погибших в Приэльбрусье сотрудников Росгвардии вновь отложена

Нальчик, , 10:09 — REGNUM Операция по спуску тел погибших в горах Кабардино-Балкарии сотрудников Росгвардии по-прежнему не может быть осуществлена из-за плохих погодных условий, сообщили утром 10 августа в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Накануне сообщалось, что эвакуация тел погибших отложена до утра из-за непогоды. В настоящее время в районе идёт сильный дождь со снегом.

Напомним, четверо военнослужащих-контрактников Росгвардии погибли 8 августа между горами Дых-Тау и Пик Пушкина во время учебно-тренировочного сбора по повышению квалификации инструкторов горной подготовки. Они сорвались с высоты 4,5 тысячи метров во время схода лавины. Отмечалось, что все погибшие были опытными альпинистами.

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