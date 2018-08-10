На Украине задержали старшего следователя генпрокуратуры за коррупцию

Киев, , 10:04 — REGNUM Старший следователь генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) был задержан после получения им взятки в размере $50 тыс., заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 10 августа «Зеркало недели».

Согласно сообщению, на старшего следователя поступила жалоба, что он требует взятку. Задержанный предлагал за вознаграждение прекратить уголовное преследование и дать возможность проводить строительство в селе Крюковщина Киевской области. При этом следователь привлек для коррупционной схемы посредника.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали прокурора, который требовал у подсудимого $6 тыс. за изменение уголовной статьи на менее тяжкую. При этом посредником между прокурором и подсудимым выступил водитель прокурора.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина теряет от коррупции больше, чем получает от кредитов