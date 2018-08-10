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На Украине задержали старшего следователя генпрокуратуры за коррупцию

Происшествия

Следователь просил взятку за прекращение уголовного дела

На Украине задержали старшего следователя генпрокуратуры за коррупцию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Деньги. Коррупция

Киев, 10 августа 2018, 10:04 — REGNUM  Старший следователь генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) был задержан после получения им взятки в размере $50 тыс., заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 10 августа «Зеркало недели».

Согласно сообщению, на старшего следователя поступила жалоба, что он требует взятку. Задержанный предлагал за вознаграждение прекратить уголовное преследование и дать возможность проводить строительство в селе Крюковщина Киевской области. При этом следователь привлек для коррупционной схемы посредника.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали прокурора, который требовал у подсудимого $6 тыс. за изменение уголовной статьи на менее тяжкую. При этом посредником между прокурором и подсудимым выступил водитель прокурора.

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