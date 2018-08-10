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На острове Ломбок зафиксировали более 400 подземных толчков

Происшествия

Мелкие толчки будут продолжаться в течение следующих четырех недель

Матарам, Индонезия, 10 августа 2018, 10:10 — REGNUM  Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о 451 подземном толчке, которые были зафиксированы на острове Ломбок, Западная Нуса-Тенгара после землетрясения 5 августа, сообщает Antaranews.

Из всех подземных толчков 20 были наиболее ощутимы.

Агентство заявило, что мелкие толчки будут продолжаться в течение следующих четырех недель. «Следующие три-четыре недели будет трясти. Мы должны принять это, это естественный процесс», — заявила глава Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Двикорита Карнавати.

По ее словам, эти толчки не должны нанести ущерб. Однако, она призывает всех к бдительности.

Напомним, индонезийский остров Ломбок в настоящее время сейсмически неспокоен. За последние пару недель произошло уже три землетрясения магнитудой 6, 7 и 5,9 баллов.

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