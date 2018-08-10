В Приморье пытаются уничтожить сельскохозяйственный кооператив

Спасск-Дальний, Приморский край, , 18:00 — REGNUM Лидер «Партии Дела», председатель Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Константин Бабкин написал официальное письмо в адрес генерального прокурора Юрия Чайки с требованием разобраться в ситуации вокруг сельскохозяйственного кооператива «Чкаловское» Спасского района Приморского края. С 8 июля 2018-го года с подачи прокуратуры города Спасска-Дальнего СХПК «буквально осадили» внеплановыми проверками Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, самой прокуратуры и полиции.

«Полицейские приезжают на территорию предприятия и его поля в любое время суток, заходят в помещения, останавливают работы, проверяют документы у сотрудников, заставляют их становиться в шеренги и ведут пересчёт. Утром и вечером полиция останавливает автомобили с едущими на работу и с работы людьми и опять проверяет документы у всех, включая водителя», — говорится в обращении.

Причиной такого давления руководитель предприятия Наталья Нерода, на слова которой ссылается Константин Бабкин, называет свою политическую деятельность. В 2015-м году она стала депутатом районной Думы от «Партии Дела», обойдя соперника от «Единой России». Через год результаты неудачных для партии власти выборов отменили через суд, однако «Партия Дела» на перевыборах взяла ещё больше мандатов. Именно после этих событий, указывается в документе на имя генпрокурора, СХПК «Чкаловское», которым руководит Наталья Нерода, почему-то привлёк к себе пристальное внимание правоохранительных органов. Занимающийся рисоводством кооператив существует вот уже восемь лет, в нём работают 35 человек — жители окрестных сёл, для которых СХПК является буквально единственной возможностью обеспечить себя и свои семьи, говорится в обращении.

— Давление действительно началось сразу после выборов в 2015-м году, — подтверждает председатель регионального отделения «Партии Дела», глава Чкаловского сельского поселения Всеволод Ию. — Доходило до абсурда — полиция присылала мне, главе поселения, письма с требованием отнять у СХПК не оформленное на него помещение. Правоохранительные органы, напомню, не имеют права указывать исполнительной власти, что ей делать в отношении хозяйствующего субъекта.

Тот «сезон проверок» для кооператива завершился в 2016 году — силовые и надзорные органы переключили своё внимание на самого Ию и подведомственное ему учреждение, говорит председатель реготделения партии: с обысками нагрянули в администрацию Чкаловского сельского поселения. Тогда лидер «Партии Дела» Константин Бабкин также обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием разобраться с деятельностью местных силовиков, и, как утверждает Ию, это возымело действие. Однако полиция и прокуратура всего лишь действуют по чьей-то указке, уверен глава поселения. «Не думаю, что это нужно было Владимиру Миклушевскому или нынешнему врио [Андрею Тарасенко] — скорее, людям в их аппаратах, которые отвечают за внутреннюю политику в регионе», — убеждён Ию. Видимо, краевое начальство боится, что не сможет выполнить «план по выборам», иронизирует лидер «Партии Дела» в Приморье.

Оказывается давление и на других депутатов районной Думы от партии, говорит он. Так, Раису Михайлович и Дмитрия Шишкова собираются лишить мандатов за указанные неполные сведения в декларациях. «В депутаты от нас выдвинулись люди простые, не политики, с таким раньше не сталкивались, вот и допустили незначительные ошибки, — рассказывает Ию. — Ещё 2017-м году они все недостатки исправили, информацию дали в край, нам сказали, что всё в порядке. А сейчас опять возбудились и заявили о намерении лишить мандата Раису Михайлович, хотя ошибки в декларациях были не только у депутатов от нашей партии, о чём, кстати, официально заявляли в прошлом году на заседании районной Думы». Отстаивать своего сторонника партийцы намерены радикально — депутат от «Партии Дела» Наталья Прохорова уже сложила свои полномочия. Если таким образом поступят все шесть представителей партии в районном парламенте, то Думу Спасского муниципального района придётся распустить, поскольку она лишится более 1/3 своих депутатов (всего их пятнадцать). И вновь, как в 2016-м году, будут назначены перевыборы.

Давление же на СХПК «Чкаловское» поможет прекратить обращение Константина Бабкина к Юрию Чайке, уверен Всеволод Ию — в прошлый раз заступничество лидера партии помогло её членам в Приморье.

«Надеюсь, и сейчас федеральное руководство обратит внимание на тот беспредел, что творят его подчинённые на местах, — говорит Ию. — Потому что иначе как беспределом эти непрекращающиеся попытки уничтожить Приморское региональное отделение «Партии Дела» не назовёшь».