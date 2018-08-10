Спуск тел погибших сотрудников Росгвардии снова отложен из-за непогоды

Нальчик, , 09:47 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вновь отложен спуск на равнину тел погибших сотрудников Росгвардии. Непогода не дает вылететь вертолету МЧС, нет возможности также совершить пешую транспортировку тел.

В горах весь прошедший день и всю ночь шел дождь со снегом. Тела находятся в труднодоступном месте, к которому трудно подобраться. Поэтому решение о дальнейших действиях спасателями не принято, они обдумывают, как подойти, приводит ТАСС слова представителя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо сотрудников Росгвардии погибли в горах Кабардино-Балкарии 8 августа. Во время восхождения в рамках учебно-тренировочного сбора по повышению квалификации инструкторов горной подготовки сошла лавина, которая сбросила военнослужащих в пропасть с высоты 4,5 тыс. метров. Трагическое происшествие произошло между горами Дых-Тау и пик Пушкина.

Тела погибших были обнаружены спасателями 9 августа. Однако их транспортировка не удалась из-за непогоды. Работы по спуску были отложены на утро 10 августа.

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