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Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановлено

Происшествия

Диспетчеры принимают необходимые меры, чтобы сократить опоздание электричек

Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановлено
© ИА REGNUM
Электричка на железнодорожном переезде

Москва, 10 августа 2018, 09:42 — REGNUM  На перегоне Москва — Бутырская Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено движение поездов, сообщает 10 августа пресс-служба РЖД.

«Движение пригородных поездов возобновлено по всем путям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время диспетчеры принимают необходимые меры, чтобы сократить опоздание электричек. МЖД принесла пассажирам извинения за временные неудобства.

Напомним, утром 10 августа на перегоне для предотвращения наезда был остановлен пригородный поезд, в результате произошло повреждение провода контактной сети.

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